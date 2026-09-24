Третья смена отряда БАРС в Удмуртии приступила к охране объектов от БПЛА

Бойцы третьей смены отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) отправились на охрану объектов Удмуртии от БПЛА после прохождения курса подготовки на полигоне. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, некоторые из резервистов не проходили срочную службу в армии и приняли воинскую присягу при вступлении в БАРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня они уезжают на объекты, а с завтрашнего дня начинают нести дежурство. Вы видите этих людей — они активно вступают в отряд, потому что кто-то должен работать. В указе президента РФ четко прописано: привлекать к выполнению специальных сборов не более полугода в год. Именно поэтому они несут дежурства по 60 дней, после чего уходят в отпуск, и их сменяет другой состав»,— сказал командир отряда, подполковник Эдуард Спиридонов.

Напомним, отряды начали формировать в середине мая. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Служба проходит исключительно на территории Удмуртии. В объявлении «Ижавиа» о наборе в мобильную огневую группу (МОГ) указана зарплата от 150 тыс. руб. в месяц без учета выплат по званию.

В середине сентября корреспондент «Ъ-Удмуртия» посмотрел на занятия по огневой подготовке членов отряда БАРС на полигоне в Удмуртии и пообщался с резервистами и командиром формирования.

Что такое МОГи и чем они занимаются — в материале «Смотри что МОГу».