Суд вернул в госсобственность 7,5 га земли в акватории Красноярского водохранилища

Суд в Красноярске удовлетворил иск прокуратуры о возврате в муниципальную собственность участка в акватории Красноярского водохранилища. Ранее земля принадлежала ЗАО «Анашенское», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки правоохранители установили, что участок площадью 7,5 га в Новоселовском районе поставили на кадастровый учет в 2008 году на основании свидетельства о праве собственности. При этом его границы проходили по территории государственного водного фонда.

В связи с этим владелец на протяжении нескольких лет незаконно владел земельным участком, говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года суд удовлетворил аналогичный иск прокуратуры о возвращении в федеральную собственность более 571 тыс. кв. м земель водного фонда акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и реки Енисей. Всего в период с 2025-го по 2026 годы государству вернули более 1,12 млн кв. м земель водного фонда в Новоселовском, Краснотуранском и Березовском районах Красноярского края.

Александра Стрелкова