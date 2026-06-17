В Красноярске суд вернул в федеральную собственность более 57 га земель водного фонда

Суд в Красноярске удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в федеральную собственность более 571 тыс. кв. м земель водного фонда акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и реки Енисей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что земли водного фонда фактически находились в составе сельскохозяйственных участков. Один из участков площадью более 141 тыс. кв. м был оформлен в частную собственность еще в 2010 году.

В Идринско-Краснотуранском округе на кадастровый учет поставили сельскохозяйственный участок площадью более 486 тыс. кв. м. При этом он пересекался с акваторией Тубинского залива реки Енисей. Таким образом, земли водного фонда оказались в распоряжении муниципалитета, тогда как они должны относиться к федеральной собственности.

Александра Стрелкова