В уставный капитал новосибирского Академпарка внесут здания и земельный участок

Законодательное собрание Новосибирской области согласовало изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества региона на 2026—2028 годы. Соответствующее постановление было принято на сессии 24 сентября.

Поправки предполагают внесение в перечень приватизируемого имущества пяти объектов незавершенного строительства общей площадью 3,39 тыс. кв. м и земельного участка в 7,6 тыс. кв. м под ними. Кроме того, в перечень вошли 14 единиц движимого имущества, в числе которых право на использование программы для ЭВМ (программный комплекс «Энергосфера»).

Как пояснил депутатам и. о. руководителя областного департамента имущества и земельных отношений Евгений Скородумов, это имущество предполагается в 2026 году внести в уставный капитал АО «Технопарк новосибирского Академгородка» (Академпарк). Компания принадлежит региону.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году гендиректор АО Дмитрий Верховод сообщал, что в рамках развития инфраструктуры Академпарка будет построено 66 тыс. кв. м новых площадей. В марте 2026 года вышло постановление губернатора Новосибирской области о комплексном развитии незастроенной территории на ул. Тимакова для развития технопарка.

Валерий Лавский