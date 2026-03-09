Губернатор утвердил проект КРТ на улице Тимакова в рамках развития технопарка

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в рамках реализации проекта «Развитие технопарка». Документ опубликован 5 марта.

Проект охватывает 22,33 га площади, на которой необходимо построить объекты для проведения научных изысканий, исследований и разработок, инновационные центры, промышленные парки и бизнес-инкубаторы площадью не менее 50 тыс. кв. м. Максимальная высота зданий указана в пределах 20 этажей. Подрядчику также необходимо будет реконструировать ряд линейных объектов, в том числе систем водоснабжения и водоотведения. Согласно документу, оператором комплексного развития территории является АО «Академпарк». Проект должен быть реализован до 2035 года.

В 2024 году генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод сообщал, что в рамках развития инфраструктуры технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) будет построено 66 тыс. кв. м новых площадей. Вложения оценивались в 7 млрд руб.

