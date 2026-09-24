Прокуратура потребовала обратить в доход государства еще 22 компании Гайсина
Зампрокурора Свердловской области обратился в Кировский районный суд с иском об обращении в доход государства компаний бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина. В иске фигурируют 22 компании, принадлежащие бизнесмену и связанным с ним лицам и обществам, следует из карточки суда.
Малик Гайсин
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Иск затрагивает следующие компании:
- ООО «Агропромкомпани»
- ООО «Алитэк-Трейд»
- ООО «Аптека Здравница»
- ООО «Бордж»
- ООО «Бьюти Паз»
- ООО «Вагран»
- ООО «Инициатива-Инвест»
- ООО «Каллисто»
- ООО «Кондинская Аптека»
- ООО «Научная опытная селекционная станция виноградарства»
- ООО «Профессиональная коллекторская организация "Хитен"»
- ООО «Салторо»
- ООО «Сальвад»
- ООО «Солтан Роял»
- ООО «Сургутфармация»
- ООО «ТД ПСМ»
- ООО «ТС "Уральский Хлеб"»
- ООО «УК "РИЧ-Фарма Групп"»
- ООО «Уралбиофарм-Север»
- ООО «Фармация Бузулук»
- ООО «Ханты-Мансийская районная аптека»
- ООО «Элгон»
- ООО «Южуралхлеб»
В отношении обществ приняты обеспечительные меры. 17 сентября на счета компаний, указанных в иске, судебными приставами был наложен арест по требованию прокуратуры. Предварительное заседание по делу пройдет 15 октября.
Ответчиками по иску, помимо самого Малика Гайсина, выступают его брат Одис Гайсин и дети Айна, Айдан и Амир Малик, а также партнер в ряде компаний Тимур Билалов. Помимо этого, в числе ответчиков Александр Кирьянов, Гульсина Муллахметова, Юлия Рукавишникова и Наиля Салямуллина.
По данным системы «Спарк», указанные компании принадлежат родственникам Малика Гайсина или связанным с ними ответчикам. Так, часть компаний находится во владении «ТД ПСМ» («Торговый дом Промсредмаш»), совладельцем которой выступает Александр Кирьянов. Он входил в совет директоров принадлежащего Малику Гайсину и изъятого в доход государства банка «Вятич».
«Аптека Здравница», «Кондинская аптека», «Каллисто», «Сургутфармация», «Уралбиофарм-Север», «Фармация Бузулук» и «Ханты-Мансийская районная аптека» находятся под управлением УК «Рич-Фарма Групп», которая также фигурирует в иске. Сама компания с 2023 года принадлежит Амиру Гайсину. Компания управляет сетью аптек «Верный выбор», которая работает в Москве, Оренбургской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо перечисленных в иске, под управлением «Рич-Фарма Групп» находятся Белоярская, Няганская, Октябрьская, Советская и Урайская аптеки, расположенные в ХМАО — Югре.
«Научная опытная селекционная станция виноградарства» расположена в Севастополе. Ей владеет сам Малик Гайсин, а руководит Ильхан Гайсин. Компания занимается выращиванием винограда. Компания «Южуралхлеб» тоже находится во владении Малика Гайсина и управляет, среди прочего, Асбестовским и Березовским хлебокомбинатами. Остальные общества занимаются финансовой деятельностью и управлением активами.
У Малика Гайсина ранее уже изъяли ряд активов, среди которых компания «Уралбиофарм», банк «Вятич», общества-держатели акций «Вагран», «Актай-М», «Корона Тэхет» и «Индра-М», завод «Исеть». Компания «Вагран», указанная в иске, уже была изъята в доход государства по одному из исков, сейчас она находится во владении Росимущества и под управлением изъятого «Уралбиофарма».
В исках о передаче компаний государству прокуратура указывала, что Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, использовал предприятие «Исеть» для личного обогащения, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Помимо этого, занимая должность члена думского комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Малик Гайсин имел доступ к информации ограниченного характера и одновременно инвестировал в сферу, над которой должен был осуществлять парламентский контроль.
В апреле 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Малика Гайсина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафа в размере 2 млрд руб.