Прокуратура потребовала обратить в доход государства еще 22 компании Гайсина

Зампрокурора Свердловской области обратился в Кировский районный суд с иском об обращении в доход государства компаний бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина. В иске фигурируют 22 компании, принадлежащие бизнесмену и связанным с ним лицам и обществам, следует из карточки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Иск затрагивает следующие компании:

ООО «Агропромкомпани»

ООО «Алитэк-Трейд»

ООО «Аптека Здравница»

ООО «Бордж»

ООО «Бьюти Паз»

ООО «Вагран»

ООО «Инициатива-Инвест»

ООО «Каллисто»

ООО «Кондинская Аптека»

ООО «Научная опытная селекционная станция виноградарства»

ООО «Профессиональная коллекторская организация "Хитен"»

ООО «Салторо»

ООО «Сальвад»

ООО «Солтан Роял»

ООО «Сургутфармация»

ООО «ТД ПСМ»

ООО «ТС "Уральский Хлеб"»

ООО «УК "РИЧ-Фарма Групп"»

ООО «Уралбиофарм-Север»

ООО «Фармация Бузулук»

ООО «Ханты-Мансийская районная аптека»

ООО «Элгон»

ООО «Южуралхлеб»

В отношении обществ приняты обеспечительные меры. 17 сентября на счета компаний, указанных в иске, судебными приставами был наложен арест по требованию прокуратуры. Предварительное заседание по делу пройдет 15 октября.

Ответчиками по иску, помимо самого Малика Гайсина, выступают его брат Одис Гайсин и дети Айна, Айдан и Амир Малик, а также партнер в ряде компаний Тимур Билалов. Помимо этого, в числе ответчиков Александр Кирьянов, Гульсина Муллахметова, Юлия Рукавишникова и Наиля Салямуллина.

По данным системы «Спарк», указанные компании принадлежат родственникам Малика Гайсина или связанным с ними ответчикам. Так, часть компаний находится во владении «ТД ПСМ» («Торговый дом Промсредмаш»), совладельцем которой выступает Александр Кирьянов. Он входил в совет директоров принадлежащего Малику Гайсину и изъятого в доход государства банка «Вятич».

«Аптека Здравница», «Кондинская аптека», «Каллисто», «Сургутфармация», «Уралбиофарм-Север», «Фармация Бузулук» и «Ханты-Мансийская районная аптека» находятся под управлением УК «Рич-Фарма Групп», которая также фигурирует в иске. Сама компания с 2023 года принадлежит Амиру Гайсину. Компания управляет сетью аптек «Верный выбор», которая работает в Москве, Оренбургской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо перечисленных в иске, под управлением «Рич-Фарма Групп» находятся Белоярская, Няганская, Октябрьская, Советская и Урайская аптеки, расположенные в ХМАО — Югре.

«Научная опытная селекционная станция виноградарства» расположена в Севастополе. Ей владеет сам Малик Гайсин, а руководит Ильхан Гайсин. Компания занимается выращиванием винограда. Компания «Южуралхлеб» тоже находится во владении Малика Гайсина и управляет, среди прочего, Асбестовским и Березовским хлебокомбинатами. Остальные общества занимаются финансовой деятельностью и управлением активами.

У Малика Гайсина ранее уже изъяли ряд активов, среди которых компания «Уралбиофарм», банк «Вятич», общества-держатели акций «Вагран», «Актай-М», «Корона Тэхет» и «Индра-М», завод «Исеть». Компания «Вагран», указанная в иске, уже была изъята в доход государства по одному из исков, сейчас она находится во владении Росимущества и под управлением изъятого «Уралбиофарма».

В исках о передаче компаний государству прокуратура указывала, что Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, использовал предприятие «Исеть» для личного обогащения, чем нарушил антикоррупционное законодательство. Помимо этого, занимая должность члена думского комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Малик Гайсин имел доступ к информации ограниченного характера и одновременно инвестировал в сферу, над которой должен был осуществлять парламентский контроль.

В апреле 2026 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Малика Гайсина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штрафа в размере 2 млрд руб.

Анна Капустина