Рубио: для встречи Трампа и Путина нужно проделать большую работу

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым не обсуждал идею саммита лидеров Соединенных Штатов и России. По его словам, эти переговоры потребуют подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

«Очевидно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат, а для этого необходимо заранее проделать большую работу»,— сказал Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС). Вместе с тем он отметил, что лидеры России и США могут встретиться на саммите G20 в Майами в декабре, если Владимир Путин примет приглашение.

Российско-американский саммит состоялся в Анкоридже 15 августа 2025 года. Главной темой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стало решение российско-украинского конфликта. Лидеры назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренностей по решению ситуации достигнуто не было. МИД России отмечал, что идея следующего саммита существует, но Москва согласится, когда станет понятно содержание таких контактов.

Лусине Баласян