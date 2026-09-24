Отец игрока НХЛ Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя в Туве

Хоккейный тренер Александр Кузьменко погиб после нападения медведя на рыбалке в Туве, сообщает «РИА Новости». Специалисту было 62 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей и Александр Кузьменко

Фото: @kusya_096 Андрей и Александр Кузьменко

Фото: @kusya_096

Инцидент произошел 22 сентября. Группа из семи человек, несмотря на запрет на посещение лесов, приехала в тайгу Тоджинского района. Хищник набросился на туристов. Александр Кузьменко получил тяжелые травмы лицевой части тела. Он был доставлен в Кызыл, где скончался в больнице.

Погибший работал в спортивных школах «Белые медведи» и «Северная звезда», а также в Национальном хоккейном центре. Среди его воспитанников — игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Коростелев и Даниил Григорьев.

До 12 лет под руководством Александра Кузьменко тренировался его сын Андрей Кузьменко. На протяжении последних семи сезонов форвард играет в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Летом 30-летний нападающий подписал годичный контракт с «Питсбург Пингвинс». Всего на его счету 85 шайб и 97 передач в 271 матче в НХЛ.

Арнольд Кабанов