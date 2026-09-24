Бывшего зампреда парламента Алтайского края будут судить по делу о мошенничестве

На рассмотрение Центрального райсуда Барнаула поступило уголовное дело бывшего вице-спикера Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) от КПРФ Юрия Кропотина и экс-главного бухгалтера реготделения партии Наталии Чистоклетовой. Дата слушаний пока не назначена.

Следственным комитетом Юрий Кропотин и Наталия Чистоклетова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно версии правоохранителей, с 2021 по 2025 год они фиктивно трудоустроили женщину на должность помощницы депутата и похитили из бюджета более 2,2 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», под судом также находятся депутат заксобрания Алтайского края предыдущего созыва Людмила Клюшникова (КПРФ) и ее помощница Светлана Кербер. В материалах следствия указывается, что в 2021 году Людмила Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб бюджету в размере более 3 млн руб.

Илья Николаев