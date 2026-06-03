Начался суд над депутатом заксобрания Алтайского края и ее помощницей

В Барнауле суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела депутата заксобрания Алтайского края от КПРФ Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

В судебном процессе прокурор огласил обвинительное заключение, коммунистки заявили о непризнании вины. «Нам предстоит проделать огромную работу по предоставлению доказательств невиновности подсудимой, объективное рассмотрение которых разрушит изложенное, надуманное обвинение, которое мы только что услышали»,— заявил адвокат Людмилы Клюшниковой Евгений Забровский (цитата по ИА «Амител»). Очередное заседание назначено на 8 июня.

Дело в отношении коммунисток краевое управление Следственного комитета возбудило в ноябре 2025 года. В нем указывается, что в 2021 году Людмила Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство Светланы Кербер в региональный парламент своим помощником, чем нанесла ущерб бюджету в размере более чем 3 млн руб. Обвиняемых отправили в СИЗО, в дальнейшем им смягчили меру пресечения на подписку о невыезде. В апреле 2026 года расследование было завершено, дело поступило в Центральный райсуд Барнаула.

Илья Николаев