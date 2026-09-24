17-летний японский пловец установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Японец Син Охаси установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Азиатских играх. Пловец преодолел дистанцию за 2 минуты 04,83 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало китайцу Цинь Хаяйну. На чемпионате мира 2023 года спортсмен показал результат 2 минуты 05,48 секунды.

17-летний Син Охаси является двукратным чемпионом мира среди юниоров. На Азиатских играх, которые проходят в Японии, он ранее взял золото на дистанции 100 м.

Игры проводятся раз в четыре года под управлением Олимпийского совета Азии. Соревнования завершатся 4 октября.

Арнольд Кабанов