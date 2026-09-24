Минфин: проект бюджета на 2027 год включает два повышения страховых пенсий
Минфин внес в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. Согласно документу, страховые пенсии в следующем году повысят дважды.
С 1 февраля обеспечение будет повышено на 6,8% — по уровню инфляции за прошлый год, указывается в публикации. Кроме того, с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% — по темпу роста зарплаты. «Таким образом, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — отметили в Минфине.
К началу июня 2026 года, по данным Социального фонда, число пенсионеров в России почти достигло 40,48 млн человек. Среди них — получатели страховых, социальных и государственных пенсий.
Механизм индексации предусматривает корректировку выплат после оценки фактической инфляции: если она окажется выше заложенной в бюджет, правительство после данных Росстата может принять решение о дополнительном увеличении пенсий. Поэтому бюджетный расчет не во всех случаях становится окончательным пределом повышения выплат.
В 2026 году при подготовке индексации страховых пенсий объединяли два ориентира — уровень инфляции и прогнозируемый рост зарплат. Это объясняет, почему в пенсионных расчетах могут использоваться разные основания для последовательного повышения выплаты.