Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек
Число пенсионеров в России почти достигло 40,48 млн человек. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда. Сведения приводятся по состоянию на 1 июля.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Индикатор отражает число россиян, которые получают пенсионные выплаты от государства. Среди них — получатели страховых, социальных и государственных пенсий.
1 июля Соцфонд в беззаявительном формате увеличил страховые и накопительные выплаты 9,3 млн пенсионеров, работавших в течение прошлого года. Размер повышения зависел от уровня зарплаты.