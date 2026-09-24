Бывший высокопоставленный полицейский из Воронежа не смог отменить приговор в кассации

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал защите бывшего начальника миграционного управления воронежского главка МВД Сергея Червонцева в отмене обвинительного приговора. При этом удовлетворено представление прокуратуры региона о пересмотре решения в части невзыскания с осужденного суммы мелкой взятки в 5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В июне 2025 года Советский райсуд Воронежа признал Сергея Червонцева виновным в получении двух взяток в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до года лишения свободы), после чего приговорил экс-полицейского к 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. От наказания за мелкое взяточничество его освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, уточнили «Ъ-Черноземье» в кассационной инстанции. В декабре решение первой инстанции подтвердил Воронежский областной суд.

Как установили суды, в марте и июне 2022 года Сергей Червонцев получил по 30 тыс. руб. за помощь в принятии решения о выдаче двум гражданам Азербайджана разрешения на временное проживание в РФ на основании подложных документов. Когда ему передали 5 тыс. руб., не уточняется. Экс-полицейского задержали при участии оперативников регионального УФСБ летом 2023 года. После этого его заключили под стражу. Уголовное дело рассматривалось в суде с июля 2024 года.

Алина Морозова