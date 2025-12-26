Высокопоставленному экс-полицейскому из Воронежа отказали в отмене приговора

Коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда согласилась с позицией прокуратуры и оставила без изменения приговор бывшему начальнику миграционного управления регионального главка МВД Сергею Червонцеву. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Ранее Советский райсуд Воронежа признал Червонцева виновным в получении двух взяток в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и приговорил экс-полицейского к 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб.

Судом установлено, что в марте и июне 2022 года Сергей Червонцев получил по 30 тыс. руб. за помощь в принятии решения о выдаче двум гражданам Азербайджана разрешения на временное проживание в РФ на основании подложных документов. Экс-полицейского задержали при участии оперативников ФСБ летом 2023 года. После этого подозреваемого заключили под стражу.

Гособвинение просило назначить экс-начальнику миграционного управления 5,5 года колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа. Суд назначил более мягкое наказание, но защита Сергея Червонцева, не согласившись с приговором, обжаловала его.

Помимо реального срока и штрафа, Сергей Червонцев также лишен звания полковника полиции. Ему на пять лет запрещено исполнять функции представителя власти. Полученные в качестве взяток деньги конфискованы в собственность государства.

Денис Данилов