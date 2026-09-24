Путину представили доклад об итогах фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе заседания с членами правительства страны представил президенту Владимиру Путину доклад с итогами Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По его данным, фестиваль собрал порядка 50 тыс. человек, в том числе 10 тыс. участников из 191 страны, из них более 4 тыс. иностранцев: из Америки прибыло 344 участника, 290 — из Европы, 629 — из Африки и по 1 тыс. — из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также более 1 тыс. — из стран ближнего зарубежья. Он также отметил, что более 1,5 тыс. человек приехали на МФМ в Екатеринбург за свой счет, что произошло впервые за историю проведения фестиваля. Более 100 партнеров по поручению президента организовали выставку, которая заняла 30 тыс. кв. м в трех павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО».

Трансляция с церемонии закрытия собрала порядка 20 тыс. просмотров. Как сообщил вице-премьер, некоторые участники после мероприятия не хотели покидать Россию, а хотели остаться учиться и работать. «Владимир Владимирович, ребята узнали о России много нового, были развеяны мифы, и, самое главное, они увезли с собой правду о нашей стране. Важно, что те, кто побывал на фестивале, продолжают рассказывать о нем до сих пор, мы это видим по публикациям. Особенно ценно, что это искренне делают в том числе иностранные блогеры, журналисты с многомиллионными аудиториями»,— рассказал господин Чернышенко. Владимир Путин после прослушивания доклада назвал мероприятие хорошим, большим и важным.

МФМ проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, в нем приняла участие молодежь до 35 лет со всего мира. Мероприятие посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля. После окончания фестиваля 1 тыс. иностранных участников отправилась в 35 субъектов РФ, чтобы посетить их достопримечательности и крупные предприятия.

Как завершился МФМ в Екатеринбурге — в материале «Мы разные, но мы понимаем друг друга»

Ирина Пичурина