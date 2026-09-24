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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 40 БПЛА

В период с 20:00 мск 23 сентября до 8:00 24 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Тверской областями, Краснодарским краем и Крымом.

В Ростовской области при падении обломков БПЛА были повреждены административные строения нефтебазы, никто не пострадал. В Краснодарском крае после атаки дронов произошел пожар на предприятии. Власти других регионов о пострадавших или серьезных последствиях на земле не сообщали.

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