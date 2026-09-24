В Ростовской области при атаке БПЛА повреждена нефтебаза

Над Ростовской областью ночью сбили беспилотники в городе Таганроге, а также в Кагальницком и Неклиновском районах. При падении обломков БПЛА повреждены административные строения нефтебазы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Нефтебаза расположена в Кагальницком районе. Губернатор уточнил, что возгорания нет, на месте работают специальные службы. Обошлось без пострадавших.

Ростовская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На прошлой неделе в результате падения обломков БПЛА в регионе были повреждены частные дома, газовые трубы и электроподстанция в Азове.