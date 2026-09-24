Royal Jordanian запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Иорданию
Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить авиасообщение между Екатеринбургом и королевством Иордания — случится это в 2028 году, передает «РИА Новости» со ссылкой на коммерческого директора перевозчика Карима Маклуфа.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В 2024 году Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings летать из Екатеринбурга в иорданскую Акабу.
23 апреля в Екатеринбурге открыли первое в России почетное консульство Иорданского Хашимитского Королевства. Почетным консулом назначен Александр Торопов.