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Royal Jordanian запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Иорданию

Авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить авиасообщение между Екатеринбургом и королевством Иордания — случится это в 2028 году, передает «РИА Новости» со ссылкой на коммерческого директора перевозчика Карима Маклуфа.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2024 году Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings летать из Екатеринбурга в иорданскую Акабу.

23 апреля в Екатеринбурге открыли первое в России почетное консульство Иорданского Хашимитского Королевства. Почетным консулом назначен Александр Торопов.

Ирина Пичурина

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