В Екатеринбурге открылось первое в России почетное консульство Иордании

Первое в России почетное консульство Иорданского Хашимитского Королевства открылось в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Почетным консулом назначен Александр Торопов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Накануне глава региона встретился с делегацией чрезвычайных и полномочных послов арабских государств в РФ, которые находятся с дипломатической миссией на Среднем Урале. Свердловскую область одновременно впервые посетили представители 10 государств и глава представительства Лиги арабских государств в России Валид Хамид Шилтаг. Они обсудили с правительством региона не только перспективы сотрудничества, но и запуск новых направлений в арабские страны.

Свердловская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству представительств иностранных государств. На Среднем Урале работают 14 генконсульств и девять почетных консулов. Внешняя торговля региона осуществляется со 143 странами.

Ирина Пичурина