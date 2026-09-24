Российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщили «РИА Новости» в его семье. Дату похорон еще не выбрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sosedov.official Фото: sosedov.official

«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут (в Москве.— "Ъ"). Скорее всего, похороним на Перепечинском»,— уточнил собеседник агентства.

Сергей Соседов умер накануне в возрасте 58 лет. По данным СМИ, журналист скончался после падения с лестницы в Якутии. За свою карьеру критик сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва» и «Лига наций». Также входил в состав жюри телешоу X Factor на Украине, музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!» на российском телевидении.