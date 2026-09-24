В Ирбите восстановили пострадавший от паводка детский лагерь «Салют»

Загородный детский лагерь «Салют» в Ирбите полностью восстановили после летнего паводка из-за подъема воды в реке, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Во время паводка оказались затоплены два корпуса, детская площадка и часть стадиона, но сильнее всего пострадал один из спальных корпусов: вода повредила полы, двери и мебель на первом этаже. На ремонт корпуса и новую мебель предприятия направили более 1,7 млн руб.: глава Ирбита Николай Юдин при поддержке генерального директора Ирбитского молочного завода Григория Бачерикова обратился с просьбой о поддержке к акционерам компании «Синара» и Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей.

Кроме того, на деньги бизнеса были приобретены 10 осушителей воздуха стоимостью 270 тыс. руб., которые использовались жителями затопленных домов для просушки помещений. Также компании вывезли из зоны подтопления более 600 тонн бытового и строительного мусора — часть этих работ взял на себя Ирбитский молочный завод.

Всего жителям 18 муниципалитетов, пострадавшим от паводка в Свердловской области, направили 348 млн руб. из резервного фонда региона в качестве компенсации ущерба.

Летом из-за паводка экстренные службы и сотрудники ГУ МВД по Свердловской области эвакуировали детей из загородного лагеря «Салют». Суммарно оттуда вывезли 319 детей и 72 сотрудника. Школьников разместили в доме культуры «Кристалл».

О паводке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Ирина Пичурина