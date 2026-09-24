Красноярский край сократит дефицит бюджета на 19,57 млрд рублей

Проект изменений в бюджет Красноярского края на 2026 год предполагает увеличение доходов и сокращение дефицита. Законопроект внесен в законодательное собрание правительством региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Документ предполагает рост доходов на 19,76 млрд руб. до 472,09 млрд руб. Одновременно расходы будут увеличены на 190,4 млн руб. до 527,59 млрд руб. В результате дефицит краевого бюджета уменьшится на 19,57 млрд руб. до 55,49 млрд руб.

«В части базовых условий функционирования экономики региона за истекший период 2026 года отмечается положительная динамика цен на нефть при волатильном курсе национальной валюты»,— указывается в пояснительной записке причина улучшения бюджетных показателей. Кроме того, помогла конъюнктура цен на металлы на сырьевых рынках «благодаря комбинации структурных изменений и рыночных трендов».

Принимать поправки в бюджет предстоит уже новому составу законодательного собрания региона. Как писал «Ъ-Сибирь», он будет сформирован по итогам выборов 18—20 сентября.

Валерий Лавский