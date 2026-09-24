Красноярские единороссы получили в заксобрании 39 мест из 52

Четыре партии получили места в законодательном собрании Красноярского края по итогам прошедших выборов. О распределении мандатов сообщила избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия» (ЕР) набрала по итогам голосования по партспискам 40,24%. Это позволит ей получить 13 депутатских мандатов. У КПРФ с 19,18% в новом созыве будет шесть мест, у ЛДПР (15,43%) — четыре, у «Новых людей» (11,53%) — три.

Кроме того, ЕР выиграла во всех 26 одномандатных и двухмандатных округах. В результате во фракцию единороссов войдут 39 депутатов из 52.

К концу работы предыдущего созыва заксобрания во фракцию ЕР входили 33 человека. У КПРФ было восемь мест, у ЛДПР — четыре, у «Новых людей» — два, у «Справедливой России» и «Зеленых» — по одному.

Валерий Лавский