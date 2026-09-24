Red Carpet Studio займется производством кукольного контента

Кинокомпания Red Carpet Studio запускает отдельное направление по производству оригинального кукольного контента для детей, подростков и взрослых, сообщил “Ъ” представитель студии. Для этого компания создает собственную производственную базу и выстраивает полный цикл — от разработки персонажей и декораций до съемки и постпродакшена. Производство предполагает как создание полностью кукольного контента, так и совмещение кукол и людей в кадре. «При этом кукольные персонажи создаются с возможностью существования в разных форматах — в телевизионных, кино- и онлайн-проектах, а также в офлайн-шоу»,— уточнили в Red Carpet Studio.

«Мы видим в кукольном контенте отдельный большой рынок, который сегодня практически заново предстоит осваивать»,— говорит генеральный продюсер студии Антон Калинкин. Он уточнил, что современные технологии позволяют делать такое производство достаточно гибким, быстро запускать новые форматы и реагировать на изменения интересов зрителей.

Первым из проектов станет 18-серийное шоу «Большой Кукольный» для аудитории 5+, съемки которого уже начались, говорит представитель студии. Сам проект создается при поддержке Института развития интернета. Первый сезон будет состоять из 18 выпусков по 60 минут, премьера запланирована на начало 2027 года. В целом для «Большого Кукольного» уже разработано более 15 оригинальных кукол, а всего в рамках нового направления Red Carpet планирует создать более 80 собственных персонажей.

Подробнее — в материале «Ъ» «То ли люди, то ли куклы».