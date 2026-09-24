То ли люди, то ли куклы

Кинокомпания Red Carpet Studio будет производить кукольный контент для детей, подростков и взрослых. Первым из проектов станет шоу «Большой Кукольный» для аудитории 5+, лицензию на него уже купил онлайн-кинотеатр «Кион». В будущем Red Carpet Studio планирует выйти на объем более 100 часов оригинального контента в год. Эксперты напоминают, что кукольный формат один из самых дорогих в производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Red Carpet Studio запускает отдельное направление по производству оригинального кукольного контента для детей, подростков и взрослых, сообщил “Ъ” представитель студии. Для этого компания создает собственную производственную базу и выстраивает полный цикл — от разработки персонажей и декораций до съемки и постпродакшена. Производство предполагает как создание полностью кукольного контента, так и совмещение кукол и людей в кадре. «При этом кукольные персонажи создаются с возможностью существования в разных форматах — в телевизионных, кино- и онлайн-проектах, а также в офлайн-шоу»,— уточнили в Red Carpet Studio.

Red Carpet Studio — российская кинокомпания и студия полного цикла по производству телевизионного и киноконтента, основанная в 2001 году. В числе телевизионных проектов Red Carpet Studio — программы «Мужское / женское», «Наедине со всеми» («Первый канал»), «Фактор страха», «Третий лишний» (НТВ) и т. д. Компания также является организатором фестивалей короткометражного и дебютного кино «Короче», фестиваля сериалов «Пилот» и экранизаций «Читка».

«Мы видим в кукольном контенте отдельный большой рынок, который сегодня практически заново предстоит осваивать»,— говорит генеральный продюсер студии Антон Калинкин. Он уточнил, что современные технологии позволяют делать такое производство достаточно гибким, быстро запускать новые форматы и реагировать на изменения интересов зрителей.

Первым из проектов станет 18-серийное шоу «Большой Кукольный» для аудитории 5+, съемки которого уже начались, говорит представитель студии. Сам проект создается при поддержке Института развития интернета. Первый сезон будет состоять из 18 выпусков по 60 минут, премьера запланирована на начало 2027 года. В целом для «Большого Кукольного» уже разработано более 15 оригинальных кукол, а всего в рамках нового направления Red Carpet планирует создать более 80 собственных персонажей.

Лицензия на «Большой Кукольный» приобретена онлайн-кинотеатром «Кион» (ON Медиа). Представитель «Кион» отказался от комментариев по сумме лицензионной сделки. В отношении кукольного проекта для взрослой аудитории ведутся переговоры, уточнил представитель Red Carpet, его производство запустят до конца осени.

В дальнейшем компания намерена выйти на объем более 100 часов оригинального контента ежегодно.

«Стоимость лицензии на оригинальное кукольное шоу может начинаться от 2–5 млн руб., в зависимости от того, насколько дорогое было производство. Кукольная анимация — одна из самых сложных и дорогих в мире, поскольку каждый кадр создается вручную. Кроме того, студия, скорее всего, будет привлекать для озвучки известных актеров, а у них серьезные гонорары»,— говорит собеседник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства. «Такой нестандартный формат нечасто вызывает интерес,— говорит директор по взаимодействию с киноиндустрией "Яндекса" Ксения Болецкая.— Можно пересчитать по пальцам попытки создания больших проектов за последние годы». Среди примеров она называет документальный фильм «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» (2020 год). Успешность шоу будет зависеть от многих факторов — яркая идея, качественный сценарий, мастерство режиссера и др., перечисляет госпожа Болецкая.

Юлия Юрасова