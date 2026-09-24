Минтай за год подорожал в оптовой закупке на 59,3%

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября 2026 года составила 215 руб. за 1 кг, следует из материалов ФГУП «Нацрыбресурс». Значение увеличилось на 2,4% за неделю, 10,3% за месяц и 59,3% в годовом выражении. Причина — в активном экспортном спросе и благоприятной конъюнктуре внешнего рынка, отмечают аналитики.

Минтай — наиболее массовая в России дикая рыба. С начала января по 21 сентября 2026 года на нее пришлось 50,1% всей рыбодобычи в стране, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Основной регион промысла — Дальний Восток. Оптовая стоимость минтая в два-три раза ниже, чем у трески.

Рост цен на минтай прослеживается с начала 2026 года, но динамика ускорилась: в начале апреля он оценивался в 34,6% год к году. Тенденция прослеживается, несмотря на увеличение добычи: согласно материалам ВАРПЭ, на 21 сентября 2026 года вылов минтая в России составил 1,8 млн тонн, прибавив 2% год к году. Совокупный промысел рыбы и морепродуктов в тот же период сократился на 3,8%, до 3,6 млн тонн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минтай кусается».