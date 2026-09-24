Глава Еврокомиссии подтвердила поддержку реформ правительства Армении

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку продвижению программ армянского правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении по итогам встречи госпожи фон дер Ляйен с армянским премьером Николом Пашиняном на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече господин Пашинян подчеркнул значимость помощи Евросоюза в процессе экономической диверсификации страны и работе над демократическими реформами. Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Брюсселя развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах.

В марте прошлого года парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», а в декабре 2025 года стороны подписали повестку стратегического партнерства. В начале сентября Совет Евросоюза одобрил инициативу ЕК о либерализации торговли с Арменией на два года.

Москва требовала от Еревана вынести вопрос о присоединении к Евросоюзу на референдум, однако армянские власти назвали идею преждевременной.