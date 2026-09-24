Глава Еврокомиссии подтвердила поддержку реформ правительства Армении
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку продвижению программ армянского правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении по итогам встречи госпожи фон дер Ляйен с армянским премьером Николом Пашиняном на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На встрече господин Пашинян подчеркнул значимость помощи Евросоюза в процессе экономической диверсификации страны и работе над демократическими реформами. Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Брюсселя развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах.
В марте прошлого года парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», а в декабре 2025 года стороны подписали повестку стратегического партнерства. В начале сентября Совет Евросоюза одобрил инициативу ЕК о либерализации торговли с Арменией на два года.
Москва требовала от Еревана вынести вопрос о присоединении к Евросоюзу на референдум, однако армянские власти назвали идею преждевременной.
Поддержка Европейского союза для Армении включает гранты, механизмы привлечения инвестиций и секторальные реформы. В апреле 2024 года был объявлен план объемом €270 млн, предусматривающий €200 млн грантовой помощи и €70 млн грантового финансирования для инвесторов. Эти средства направлены на социально-экономические реформы, а также на инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор. В мае 2026 года ЕС также объявил конкурс стратегических проектов для компаний из ЕС, Европейской экономической зоны и Армении, охватывающий цифровую инфраструктуру, полупроводниковые технологии и инновации.
Отдельные инструменты направлены на диверсификацию торговых и энергетических связей. В июле 2026 года Брюссель выделил €34 млн на укрепление и диверсификацию торговли с Арменией и планирует направить еще €18 млн, а также командировать европейских экспертов для содействия диверсификации энергоснабжения. На региональном уровне программа Global Gateway предусматривает до €200 млн грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Эти меры дополняют повестку стратегического партнерства, подписанную в декабре 2025 года, которая включает сотрудничество в областях демократии, верховенства права, реформы правосудия и социально-экономического развития.