Си Цзиньпин: Китай и США смогут найти верный путь к взаимопониманию

Председатель КНР Си Цзиньпин по приезде в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что две страны смогут найти правильный способ ужиться в новую эпоху. Текст письменной речи цитирует агентство «Синьхуа».

Этот год является решающим для развития Китая и США, считает господин Си. Две страны должны прилагать усилия в одном направлении, «чтобы способствовать установлению стабильных отношений, характеризующихся сотрудничеством как основой, конкуренцией в рамках, преодолимыми разногласиями и мирными перспективами», подчеркнул китайский лидер.

«Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками… Народы Китая и США давно поддерживают дружеские отношения, и наши интересы тесно переплетены»,— напомнил Си Цзиньпин и указал на то, что «великое возрождение китайской нации и цель снова сделать Америку великой могут полностью идти рука об руку» (цитата по AFP).

Государственный визит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Встреча с Дональдом Трампом намечена на утро четверга по местному времени (вторую половину четверга по московскому времени). Ожидается, что в повестку переговоров войдут вопросы торговли, конкуренции в сфере технологий, а также — развязанной США войны на Ближнем Востоке.

Эрнест Филипповский