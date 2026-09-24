Си Цзиньпин: Китай и США смогут найти верный путь к взаимопониманию
Председатель КНР Си Цзиньпин по приезде в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что две страны смогут найти правильный способ ужиться в новую эпоху. Текст письменной речи цитирует агентство «Синьхуа».
Этот год является решающим для развития Китая и США, считает господин Си. Две страны должны прилагать усилия в одном направлении, «чтобы способствовать установлению стабильных отношений, характеризующихся сотрудничеством как основой, конкуренцией в рамках, преодолимыми разногласиями и мирными перспективами», подчеркнул китайский лидер.
«Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками… Народы Китая и США давно поддерживают дружеские отношения, и наши интересы тесно переплетены»,— напомнил Си Цзиньпин и указал на то, что «великое возрождение китайской нации и цель снова сделать Америку великой могут полностью идти рука об руку» (цитата по AFP).
Государственный визит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Встреча с Дональдом Трампом намечена на утро четверга по местному времени (вторую половину четверга по московскому времени). Ожидается, что в повестку переговоров войдут вопросы торговли, конкуренции в сфере технологий, а также — развязанной США войны на Ближнем Востоке.
Заявленная модель сотрудничества при конкуренции упирается в необходимость взаимных и поэтапных уступок. Вашингтон связывает продление торгового перемирия с решением проблемы неопределенности вокруг экспорта редкоземельных металлов из Китая; в рамках договоренностей 2025 года США уже снизили дополнительные тарифы на китайский экспорт с 20% до 10%, а Пекин отложил ограничения на поставки редкоземельных металлов в США.
Отдельный ограничитель — технологическое соперничество: США обвиняют Китай в краже технологий и недобросовестной конкуренции, а Пекин считает нелегитимными американские ограничения на поставки комплектующих и технологий. Разногласия дополняют спор о «нерыночности» китайской модели и риск новых американских пошлин до 100% из-за торговли Китая с Россией, против которых Пекин пригрозил ответными мерами.