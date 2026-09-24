Чистый прирост торговых площадей у продуктовых ритейлеров упал на 46,2%

За январь—июнь 2026 года чистый прирост торговых площадей (открытия за вычетом закрытий) 200 крупнейших FMCG-ритейлеров России составил 430,09 тыс. кв. м, подсчитали в Infoline. Показатель сократился на 46,2% год к году и стал минимальным с 2011 года. Сокращение чистого прироста торговых площадей для рынка характерно уже несколько лет, но таким значительным стало впервые. В январе—июне 2023 года сокращение оценивалось в 3,5% в годовом выражении, в 2024 году — в 8,1%, в 2025-м — в 19,1%.

Наиболее заметное сокращение чистого прироста площадей среди форматов показали жесткие дискаунтеры, где показатель в январе—июне 2026 года сократился на 50,7% год к году, следует из материалов Infoline. Это частично связано с сокращением присутствия трех заметных сетей: «Светофор», «Маяк» и «Доброцен».

Наименее заметное снижение чистого прироста площадей в первом полугодии — у супермаркетов, гипермаркетов и магазинов «у дома». Падение составило только 12,4%. Но вклад категории остается небольшим. За счет активного снижения в прошлые годы в январе—июне 2026 года она сформировала только 8,7% от общего объема чистого прироста торговых площадей 200 крупнейших FMCG-сетей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магазины замедлили открытия».