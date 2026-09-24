Систему маркировки решено интегрировать с таможенной системой СПОТ

Система маркировки товаров «Честный знак» будет интегрирована с системой контроля при импорте СПОТ, сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Результатом станет появление у контролирующих органов возможности видеть, какие именно маркируемые товары ввозятся в страну. Такое решение продолжает тренд на последовательное сближение «Честного знака» с другими системами контроля за оборотом продукции.

Систему маркировки товаров «Честный знак» интегрируют с системой подтверждения ожидания товаров (СПОТ; запущена с 1 июня этого года для борьбы с серым импортом), сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Роль маркировки в обелении экономики стала главной темой прошедшего 23 сентября совещания Владимира Путина с членами правительства. Объединение систем должно повысить прозрачность товарооборота с другими странами Евразийского экономического союза — контролирующие органы РФ смогут видеть, какие именно маркируемые товары ввозятся в страну.

Решение об интеграции двух систем обусловлено в том числе тем, что сейчас маркировка не только позволяет контролировать легальность происхождения товара, но и открывает доступ к разрешительной документации на него. «Маркировка — это цифровой идентификатор, фактически цифровой паспорт каждого изделия, каждой единицы товара»,— пояснил после совещания масштаб технических возможностей системы Дмитрий Григоренко.

Сейчас с «Честным знаком» интегрированы уже почти 20 государственных информсистем. Маркировка используется, например, для блокировки продажи небезопасной продукции и для ее автоматической проверки на кассах магазинов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товары отследят по-честному».