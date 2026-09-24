Резиденты ОЭЗ в Хакасии получат льготу по налогу на прибыль

Власти Хакасии намерены освободить резидентов созданной в республике особой экономической зоны (ОЭЗ) от уплаты налога на прибыль в бюджет региона в течение 10 лет. Соответствующий законопроект глава Хакасии внес в верховный совет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, с 11-го налогового периода ставка по налогу для резидентов должна составить 13,5%. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

«Принимая во внимание, что при планировании республиканского бюджета Республики Хакасия на 2026 год и плановый период до 2029 года поступления от ее резидентов не прогнозировались и не учитывались, предоставление налоговой льготы резидентам ОЭЗ не приведет к налоговым потерям…»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как писал «Ъ-Сибирь», ОЭЗ промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина» была создана в июле 2026 года. Она находится на территории Саяногорска и Бейского района. Якорным арендатором в ОЭЗ станет предприятие «Русала» по производству гладкой фольги и холоднокатаной ленты.

Валерий Лавский