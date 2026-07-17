В Хакасии создали ОЭЗ «Хакасская технологическая долина»

В Республике Хакасия создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Хакасская технологическая долина». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ОЭЗ расположится на территории Саяногорска и Бейского района. Ее общая площадь составит 312,2 га. На первом этапе планируется реализовать пять инвестпроектов с общим объемом вложений более 25 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Предполагается, что в «Хакасской технологической долине» будут располагаться предприятия, работающие отраслях металлургии, машиностроения и металлообработки. Основными направлениями станут глубокая переработка алюминия и выпуск высокотехнологичной продукции.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме власти Хакасии и компания «Русал» подписали соглашение о создании производства гладкой фольги и холоднокатаной ленты. Предприятие станет якорным проектом новой ОЭЗ. Запуск строительства намечен на второе полугодие 2026 года. Кроме того, на территории «Хакасской технологической долины» ожидается создание заводов по производству шариковых подшипников, горного оборудования, алюминиевых полуфабрикатов и по ремонту железнодорожных колесных пар.

Александра Стрелкова