США и Китай укрепят холодный мир

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибывает в Вашингтон с государственным визитом, который продолжит счет его встреч с президентом Трампом этого года перед возможным общением двух лидеров на саммитах АТЭС и G20. Одним из главных итогов саммита Трампа и Си должно стать продление подписанного ими в прошлом году соглашения о торговом перемирии, истекающего 10 ноября. Несмотря на угрозу новых торговых войн и соперничество в Индо-Тихоокеанском регионе, оба лидера намерены продемонстрировать готовность избежать острого конфликта двух мировых держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, который будет проходить 23–25 сентября, станет уже его вторым в этом году личным общением с президентом Трампом, который 13–15 мая побывал с визитом в Пекине.

Свой предыдущий государственный визит в США китайский лидер нанес в другую историческую эпоху — в сентябре 2015 года, во время президентства Барака Обамы. Таким образом, Си Цзиньпин вновь посетит Белый дом после 11-летнего перерыва.

После этого у лидеров двух стран будет возможность до конца года встретиться еще два раза — на саммите АТЭС в Шэньчжэне, который пройдет с 18 по 19 ноября под председательством Си Цзиньпина, и намеченном на 14–15 декабря саммите G20 в Майами, который будет принимать Дональд Трамп.

«Китай готов вместе с США наполнять содержанием конструктивные отношения стратегической стабильности между двумя странами, укреплять диалог и сотрудничество, надлежащим образом регулировать разногласия, неуклонно повышать благосостояние народов обоих государств, содействовать глобальному миру и стабильности»,— сообщил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит Си Цзиньпина в США. По его словам, «дипломатия глав государств играет исключительную стратегическую роль в китайско-американских отношениях».

Накануне саммита в ряде СМИ появились утечки о том, что Вашингтон рассматривает возможность отложить объявление о крупной сделке по продаже оружия Тайваню по крайней мере до завершения саммита АТЭС в Шэньчжэне.

На этом фоне программа визита Си Цзиньпина в США изобилует протокольными деталями, призванными продемонстрировать личную химию между двумя лидерами, возникшую после того, как в мае этого года в Пекине Трамп назвал председателя КНР своим «другом».

Так, президент США намерен лично встречать китайского гостя прямо у трапа его самолета на авиабазе Эндрюс, что в американской дипломатической практике происходит весьма редко (как правило, Дональд Трамп встречает иностранных лидеров в своей резиденции в Белом доме).

Отдельное приветствие Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань на второй день визита предусмотрено в Розовом саду Белого дома, где перед закрытыми переговорами двух лидеров пройдет церемониальный смотр всех видов и родов войск США с участием нескольких сот военнослужащих и истребителей ВВС.

В Восточном зале Белого дома в честь китайской делегации будет устроен грандиозный государственный ужин, на котором, как ожидается, Дональд Трамп и Си Цзиньпин выступят с речами.

Как заявил Трамп, на мероприятии «хотят присутствовать тысячи людей». Среди тех, кто уже получил приглашение,— основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, основатель OpenAI Сэм Альтман, бывший генеральный директор Apple Тим Кук, а также другие ведущие представители деловых кругов США.

Наконец, в пятницу, завершающий день американо-китайского саммита, пройдет церемония чаепития лидеров двух стран и их жен, а также будет проведена экскурсия для китайских гостей по Национальному архиву США.

Насыщенность программы визита председателя КНР в Вашингтон и высокий статус запланированных мероприятий, о которых не могут даже мечтать многие европейские союзники Вашингтона, создают картину чуть ли не тесного стратегического партнерства США и Китая.

Однако на самом деле стороны балансируют на грани новых торговых войн и ведут острое противоборство в Индо-Тихоокеанском регионе, включающее не только торгово-экономический, но и военный компонент.

Последним напоминанием о высоком конфликтном потенциале американо-китайской торговли стал подписанный президентом Трампом перед его переговорами с Си Цзиньпином законопроект об «адских санкциях» против России. Этот документ дает главе Белого дома полномочия вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку покупателей российских нефти и газа (первое место в этом списке занимает Китай). В ответ Пекин заявил о неприемлемости односторонних санкций, принятых без одобрения СБ ООН, и пригрозил ответными мерами для «защиты своего суверенитета, интересов развития и прав и интересов своих компаний».

Как ожидается, в ходе переговоров в Вашингтоне лидеры двух стран должны будут договориться о продлении истекающего 10 ноября срока торгового перемирия, которого президент Трамп и председатель Си достигли в октябре прошлого года в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС.

Отмечая, что договоренности Пусана в последние месяцы «помогли восстановить стабильность в экономических отношениях» США и Китая, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщает о том, что стороны «кажется, готовы продлить торговое перемирие».

Напомним, что в рамках прошлогодних договоренностей в Пусане в числе других шагов навстречу друг другу США уменьшили дополнительные тарифы на китайский экспорт с 20% до 10%, а Китай обязался отложить меры, которые ограничивали поставки редкоземельных металлов в США.

«Мы продолжим обсуждать этот вопрос. Думаю, этого желают обе стороны»,— заявил 21 сентября в интервью Bloomberg торговый представитель США Джеймисон Грир. По его словам, пока США и КНР расходятся в ряде вопросов, в частности, по редкоземельным металлам. Американская сторона считает, что Китай создал «неопределенность в вопросе ограничения экспорта редкоземельных металлов», в связи с чем Вашингтон желает поэтапных шагов в продлении торгового перемирия, которые решат эту проблему для Вашингтона.

Оценивая предстоящий саммит в целом, Джеймисон Грир предостерег от завышенных ожиданий. «Не будет никакой грандиозной сделки между Китаем и Соединенными Штатами. Наши экономики слишком разные. Наши политические системы слишком разные»,— подчеркнул торговый представитель США в интервью телекомпании Fox News.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент, который в минувшее воскресенье обсудил вопросы делового партнерства двух стран с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, назвал саммит лидеров США и Китая «историческим». «Эти переговоры помогают заложить основу для продвижения президентом Трампом экономических интересов Америки, что результативно для американского народа»,— подчеркнул Бессент.

Сергей Строкань