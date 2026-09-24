Промышленное производство сократилось в августе на 0,6% год к году

В августе после двух месяцев слабого роста (на 0,2% в июне и 0,1% в июле) индекс промышленного производства в РФ вновь сократился — на 0,3% (к июлю с устранением сезонного и календарного факторов), сообщил Росстат. В среднем во втором квартале выпуск сокращался примерно на 0,1% в месяц, в июле—августе с учетом сезонности снижение продолжалось. В годовом сравнении к августу 2025 года промпроизводство в минувшем месяце сократилось на 0,6%. Итог всех восьми месяцев 2026 года — нулевой рост к сопоставимому периоду 2025-го.

Выпуск в обработке в августе был на 0,5% ниже прошлогоднего, но по итогам восьми месяцев есть рост на 0,4%. В отдельных ориентированных на внутренний гражданский спрос секторах снижение продолжилось и к предыдущему месяцу: выпуск одежды сократился на 2,8%, текстиля — на 1,1%, мебели — на 1,6%, бумаги — на 3,8%. Производство продуктов питания, напротив, выросло на 2,2%.

Индекс потребительской уверенности от Росстата в третьем квартале снизился на 3 п. п., до минус 16%. Индекс ожиданий изменения экономической ситуации снизился на 4 п. п., до минус 15%. Индекс ожиданий изменения собственного материального положения сократился на 3 п. п., до минус 8%, доля ожидающих ухудшения выросла с 21% до 24%. Оценка благоприятных условий для крупных покупок также снизилась — на 1 п. п., до минус 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гражданская промышленность остывает вместе со спросом».