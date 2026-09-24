Гражданская промышленность остывает вместе со спросом

В августе после двух месяцев слабого роста (на 0,2% в июне и 0,1% в июле) индекс промышленного производства в РФ вновь сократился — на 0,3% (к июлю с устранением сезонного и календарного факторов), сообщил Росстат. В среднем во втором квартале выпуск сокращался примерно на 0,1% в месяц, в июле—августе с учетом сезонности снижение продолжалось. В годовом сравнении к августу 2025 года промпроизводство в минувшем месяце сократилось на 0,6%. Итог всех восьми месяцев 2026 года — нулевой рост к сопоставимому периоду 2025-го.

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Выпуск в обработке в августе был на 0,5% ниже прошлогоднего, но по итогам восьми месяцев есть рост на 0,4%. В отдельных ориентированных на внутренний гражданский спрос секторах снижение продолжилось и к предыдущему месяцу: выпуск одежды сократился на 2,8%, текстиля — на 1,1%, мебели — на 1,6%, бумаги — на 3,8%. Производство продуктов питания, напротив, выросло на 2,2%.

Расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования показывают, что гражданские производства после заметного спада в первой половине 2025 года в последние месяцы понемногу восстанавливались: соответствующий индекс вырос с 104,9% в мае до 105,4% в июне и 105,7% в июле 2026 года к среднемесячному уровню 2021 года. Но показатель остается заметно ниже пика конца 2024 года (111,7%). Таким образом, небольшое летнее восстановление выпуска гражданской продукции не изменило обшей тенденции.

Оперативные данные о расходах населения пока больше указывают на стабилизацию частного потребления после замедления его роста, чем на ухудшение динамики. После трех недель снижения на неделе 14–20 сентября реальный рост потребительских расходов согласно «СберИндексу» ускорился с 1,2% на предыдущей неделе до 1,5% в годовом сравнении, номинальный — с 7,5% до 7,8%, что ниже показателей августа. Недельное ускорение обеспечили продовольствие, общепит и услуги, тогда как номинальный рост расходов на непродовольственные товары продолжил замедляться — с 10,9% до 10,7%.

Индекс потребительской уверенности от Росстата в третьем квартале снизился на 3 п. п., до минус 16%. Индекс ожиданий изменения экономической ситуации снизился на 4 п. п., до минус 15%. Индекс ожиданий изменения собственного материального положения сократился на 3 п. п., до минус 8%, доля ожидающих ухудшения выросла с 21% до 24%. Оценка благоприятных условий для крупных покупок также снизилась — на 1 п. п., до минус 20%.

Артем Чугунов