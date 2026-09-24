Хуситы заявили об активном движении судов в контролируемом ими Баб-эль-Мандебском проливе

Ежедневно через Баб-эль-Мандебский пролив проходит более 40 судов, заявило руководство йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое сейчас контролирует морской коридор. Всего, по данным представителей движения, с 11 по 21 сентября через пролив прошли 408 коммерческих судов.

Как сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство транспорта и общественных работ в правительстве хуситов, 196 судов прошли через водный путь в северном направлении, а 212 — в южном.

«Баб-эль-Мандебский пролив остается безопасным и открытым для международного коммерческого судоходства, за исключением судов Саудовской Аравии»,— добавили в министерстве.

11 сентября хуситы заняли западное побережье Красного моря Йемена и выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу, установив контроль над ключевым портовым городом Моха. Саудовская Аравия, которая поддерживает центральные власти Йемена, использует Красное море как альтернативу заблокированному Ираном Ормузскому проливу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».