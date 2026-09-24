Хуситы заявили об активном движении судов в контролируемом ими Баб-эль-Мандебском проливе
Хуситы заявили об активном движении судов через Баб-эль-Мандебский пролив
Ежедневно через Баб-эль-Мандебский пролив проходит более 40 судов, заявило руководство йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое сейчас контролирует морской коридор. Всего, по данным представителей движения, с 11 по 21 сентября через пролив прошли 408 коммерческих судов.
Как сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на министерство транспорта и общественных работ в правительстве хуситов, 196 судов прошли через водный путь в северном направлении, а 212 — в южном.
«Баб-эль-Мандебский пролив остается безопасным и открытым для международного коммерческого судоходства, за исключением судов Саудовской Аравии»,— добавили в министерстве.
11 сентября хуситы заняли западное побережье Красного моря Йемена и выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу, установив контроль над ключевым портовым городом Моха. Саудовская Аравия, которая поддерживает центральные власти Йемена, использует Красное море как альтернативу заблокированному Ираном Ормузскому проливу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».
Заявленная открытость не означает одинаковых условий для всего коммерческого флота: для судов, связанных с Саудовской Аравией, проход превращается в отдельный риск безопасности и доступности маршрута. 15 сентября сообщалось об одностороннем запрете на проход саудовских нефтяных танкеров, который продолжает ударять по нефтяному экспорту страны; 11 сентября ее танкеры начали экстренно направлять на другие маршруты, в том числе суда в Красном море и порту Янбу — на север, в сторону Египта.
Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и служит южными воротами в Суэцкий канал — кратчайший морской путь между Азией и Европой. При нарушении движения перевозчикам, скорее всего, придется перенаправлять суда в обход всей Африки, что превращает выборочный запрет в ограничение не только для отдельных судов, но и для всей логистики саудовских поставок.