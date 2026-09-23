Работу аэропорта Берлина приостанавливали из-за беспилотника
На взлетно-посадочной полосе аэропорта Берлин-Бранденбург обнаружили беспилотник. Работу авиагавани временно приостанавливали. Несколько рейсов перенаправили в Дрезден и Лейпциг. Об этом сообщает Bild.
Пилот самолета, перенаправленного в Лейпциг, сообщил о трех беспилотниках в воздушном пространстве, пишет Bild. Аэропорт приостановил работу в 20:20 (19:20 мск) и открылся через 45 минут.
5 августа рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта. ФРГ заявила о причастности России. Власти России обвинения отвергли.
Обнаружение беспилотника в непосредственной близости от аэропорта означает немедленную остановку всех взлетов и посадок службой управления воздушным движением. Работа авиагавани может быть прервана до оценки угрозы и освобождения воздушной зоны.
Защита аэропорта предполагает, что его службы транспортной безопасности должны уметь определять модели дронов и виды угроз, а также располагать средствами противодействия. При этом постоянное подавление спутниковых сигналов в радиусе двух-трех километров от аэропорта невозможно, поскольку этими же спутниками пользуются гражданские самолеты и наземная техника.