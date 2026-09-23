Работу аэропорта Берлина приостанавливали из-за беспилотника

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Берлин-Бранденбург обнаружили беспилотник. Работу авиагавани временно приостанавливали. Несколько рейсов перенаправили в Дрезден и Лейпциг. Об этом сообщает Bild.

Пилот самолета, перенаправленного в Лейпциг, сообщил о трех беспилотниках в воздушном пространстве, пишет Bild. Аэропорт приостановил работу в 20:20 (19:20 мск) и открылся через 45 минут.

5 августа рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта. ФРГ заявила о причастности России. Власти России обвинения отвергли.