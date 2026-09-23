Суд в Москве продлил арест главе ГК «Эфко» Валерию Кустову
Мещанский суд Москвы до 29 января продлил срок содержания под стражей председателю совета директоров группы компаний «Эфко» Валерию Кустову, передает РБК. На тот же срок продлен арест трем топ-менеджерам предприятия и сотруднице Минпромторга, обвиняемым в хищениях и растрате при производстве беспилотников.
Защита господина Кустова просила отпустить его под домашний арест или под залог в 300 млн рублей, а также ссылалась на наличие заболевания, которое препятствует содержанию под стражей. Смягчать меру пресечения суд отказался.
Следственный департамент МВД обвиняет основателя и топ-менеджеров компании в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По тому же делу проходят гендиректор «ОптТорга» Александр Гудков и глава компании «Транспорт будущего Самара» Илья Сидоров.
По данным следствия, в марте 2025 года компания «Транспорт будущего Самара» получила от Минпромторга субсидию в размере 88,5 млн руб. Деньги, как полагает МВД, были выделены на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольному господину Кустову ООО «ОптТорг». Действия расценили как растрату.
Основное обвинение в хищении свыше 3 млрд руб. связано с контрактами на поставку 375 БПЛА, которые в 2024 году Минобороны заключило с «ОптТоргом». Следствие сочло их непригодными для использования в зоне специальной военной операции.
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По версии МВД, ядро обвинения связано с тем, что оплаченные военными беспилотники, как считает следствие, не соответствовали техническому заданию и заявленным тактико-техническим характеристикам. Именно несоответствие продукции используется следствием как основание для претензий к расходованию средств по контрактам.
В мае 2026 года производитель вернул Минпромторгу субсидию в размере 88,4 млн руб., а Минобороны было предложено принять поставленные беспилотники в качестве гуманитарной помощи с последующим возвратом 3 млрд 58,8 млн руб.
В материалах дела есть и противоположная оценка: 13 мая 2026 года Минобороны составило акт, в котором не предъявило претензий к качеству и признало характеристики изделий соответствующими техническому заданию.