Госзакупки коммутаторов в России за первое полугодие составили 5,7 млрд рублей

В январе—июне 2026 года проведено около 1,8 тыс. закупок коммутаторов на сумму 5,7 млрд руб. В первой половине 2025 и 2024 годов объем закупок составил 4,1 млрд и 3,6 млрд руб. соответственно. Такими данными с “Ъ” поделился представитель аналитического центра платформы B2B-РТС (входят РТС-тендер и B2B-Сenter). В компании учитывали закупки по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных структур) и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). Коммутаторы — это устройства, которые соединяют несколько приборов в одну локальную сеть.

Как отмечают аналитики платформы B2B-РТС, изменился и спрос на вендоров коммутаторов. За шесть месяцев 2025 года среди закупок чаще всего встречались устройства TP-Link и D-Link, а также «безымянные модели»: на них пришлось около 20%, 19% и 21% соответственно. В первой половине 2026 года лидером в госзакупках также остались китайские вендоры — на их оборудование в совокупности пришлось около 49% устройств, из них TP-Link осталась с долей 15%. Долю в 23% заняли «безымянные модели», а российская SNR заняла около 11%.

Всего в январе—июне 2026 года, по данным B2B-РТС, было совершено более 3,4 тыс. госзакупок на поставку сетевого оборудования (включая маршрутизаторы, модемы и иные устройства) на сумму 16,43 млрд руб. За два года госзакупки сетевого и смежного оборудования выросли почти в 2,2 раза, подчеркнули в компании. На коммутаторы пришлось 35% из них.

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