Стоимость фрахта угля из РФ в Китай выросла до $13,3–14,3 за тонну

Стоимость транспортировки угля из порта Восточный в Северный Китай за неделю к 18 сентября выросла на 6%, до $13,3–14,3 за тонну в зависимости от дедвейта балкера. Это стало максимальным значением за всю историю наблюдений, говорится в обзоре ЦЦИ. Ставки в Южную Корею выросли за неделю на 6%, до $12,5–13,3 за тонну. Перевозка в Индию из порта Восточный подорожала на 5–7%, до $24,5–40 за тонну в зависимости от порта прибытия и дедвейта балкера.

Как сказано в обзоре аналитиков, достижению пиковых ставок фрахта способствовали активный экспорт угля с Дальнего Востока и высокая стоимость судового топлива. По данным ЦЦИ, за месяц к 18 сентября котировка судового топлива VLSFO-380 в этом регионе выросла на 5%, до $829 за тонну, что стало максимумом с конца июня.

ОАО РЖД отмечало, что в августе перевозка угля в направлении восточных портов установила новый рекорд — 10,6 млн тонн, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Экспорт угля из России в Китай в августе 2026 года вырос на 1,6% относительно июля и на 13,4% год к году, до 9,2 млн тонн, подсчитывали в Sxcoal. При этом, как отмечали аналитики, дорогая логистика в том числе снижает конкурентоспособность российского угля на китайском рынке.

Подробнее — в материале «Балкеры нагрузили фрахтом».