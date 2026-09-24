ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,9%

ОЭСР несколько улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2026 году с 2,8% (эта оценка была дана в июне) до 2,9%, отметив, что глобальная экономика показала большую, чем ожидалось, устойчивость к энергетическому кризису. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен на 0,1 процентного пункта (п. п.) — до 3%.

Перспективы крупнейших экономик мира эксперты организации оценили по-разному. ВВП США в этом году вырастет на 2,2% (против 2% в июньском прогнозе). Для еврозоны прогноз на 2026 год также улучшен — с 0,8% до 1%. Прогноз по Китаю на 2026 год оставлен без изменений: ВВП этой страны, как ожидается, вырастет на 4,5%. Для России эксперты ОЭСР также сохранили прогноз роста ВВП на 2026 год на прежнем уровне — 0,5%.

Подробности — в материале «ВВП с наценкой».