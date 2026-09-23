В Nestle, FM Logistic, «Ашане» и «Лемана Про» прошла смена гендиректоров

В переданных во временное управление российских активах компаний Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про» прошла смена руководителей. Новым гендиректором ООО «Ашан» стал Илья Бердников, «Лемана Про» — Денис Исаев, FM Logistic — Евгений Ненашев, а управляющей ООО «Нестле Россия» 23 сентября официально стало АО «Л.Е.В. Менеджмент». Эта компания и получила в ведение доли в структурах Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» 17 сентября.

Илья Бердников, следует из его профиля в LinkedIn, в 2020–2022 годах возглавлял департамент X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), затем работал в грузинской алкогольной компании Askaneli, канадской строительной Bothwell Accurate Co., а в декабре 2024 года перешел в Росимущество. Денис Исаев — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева и учредитель ООО «Центр-Отель», которому принадлежит отель Marriott в Краснодаре. Евгений Ненашев — совладелец фонда «Лига помощи зависимым "Второй шанс"», основанного партией «Новые люди». Ранее ему принадлежали доли в банке «Аскания Траст» (лишен лицензии в 2014 году) и нескольких недействующих компаниях, в том числе «Сити Медиа» и «Сити Интертеймент Групп», где его партнером был Вадим Чигиринский, сын некогда крупного девелопера и экс-акционера Sibir Energy Шалвы Чигиринского.

Назначения во всех случаях прошли по одной схеме, с сохранением действующего менеджмента. В российских FM Logistic, «Ашане» и «Лемана Про» заявили, что прежние руководители компаний Олег Альхамов, Ася Балабай и Лоран Дефассье продолжат работу в качестве исполнительных директоров. «Наша задача — сохранить непрерывность операционной деятельности»,— заявили в FM Logistic. В «Лемана Про» сообщили, что магазины, склады и другие объекты и сервисы функционируют штатно и приоритетом остается обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса. В Nestle пояснили, что Денис Войтюк сохранит операционное руководство компанией в качестве исполнительного директора ООО «Нестле Россия». Группа продолжает свою коммерческую деятельность.

Передача во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» долей в российских активах Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» по указу Владимира Путина стала одной из самых масштабных подобных мер за последние годы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября отметил, что речь идет о компаниях из недружественных стран, которые «самым активным образом» вовлечены в военные действия против РФ. Глава РСПП Александр Шохин 23 сентября сказал журналистам, что это может быть упреждающим сигналом для ЕС, чтобы предотвратить использование замороженных российских активов. В Infoline оценивали стоимость структур Nestle, FM Logistic, Auchan и «Лемана Про» минимум в 600 млрд руб.

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