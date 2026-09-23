Правительство создаст единую территорию опережающего развития на Дальнем Востоке
Минвостокразвития опубликовало пакет законопроектов о создании единой территории опережающего развития (ЕТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике. Новый режим, который начнет действовать с 2027 года и заменит несколько ныне действующих, должен унифицировать базовые условия реализации инвестпроектов и требования к ним при сохранении условий уже заключенных соглашений. При этом меры поддержки в ЕТОР планируется сконцентрировать на более крупных проектах — для этого минимальный порог инвестиций для входа в режим поднимается с текущих 500 тыс. до 100 млн руб.
Вход в ЕТОР будет закрыт для компаний в сферах добычи нефти и газа, драгметаллов и драгкамней, занимающихся финансовой деятельностью, производством и переработкой подакцизных товаров. Как поясняют в Минвостокразвития, режим нацелен на диверсификацию экономики и повышение добавленной стоимости, а не на поддержку сырьевого сектора.
Подробности — в материале «СуперТОР выходит в свет».
Единый режим задуман не просто как замена нескольких территорий опережающего развития, а как «конструктор»: инвестор сможет выбирать набор льгот и закреплять его в соглашении. Это должно сделать условия поддержки более предсказуемыми для новых проектов и уменьшить зависимость их запуска от различий между действующими режимами.
Изменение также призвано сократить административную нагрузку. Ранее расширение ТОР под новый проект занимало около полугода и требовало отдельного постановления правительства; при едином префрежиме ожидаются меньшие издержки и более короткие сроки входа проектов.