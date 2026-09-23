Минтранс предлагает ввести новый портовый сбор для достройки ледоколов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инвестиционный портовый сбор в 20 рублей за тонну экспортного груза предназначен для целевого финансирования достройки ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». За десять лет планируется собрать более 200 млрд рублей, что позволит покрыть капитальные затраты на эти суда. Такой механизм призван обеспечить возможность снижения тарифа на ледокольную проводку этими ледоколами с 52 млн до 16 млн рублей в сутки.

Снижение тарифа становится возможным, поскольку капитальные расходы на строительство ледоколов будут покрыты за счет сбора, а не включены в стоимость проводки. Действующие тарифы на ледокольную проводку, установленные в 2014 году, не пересматривались и не связаны с текущими эксплуатационными расходами. Основную финансовую нагрузку от нового сбора несут экспортеры, для которых надбавка в $0,2 на тонну уже в 2026 году оценивалась как ощутимая.

Достройка ледоколов критически важна для развития Северного морского пути, где без ледокольного обеспечения можно обходиться лишь 45–90 дней в году. В настоящее время отсутствует резерв ледокольного флота, что препятствует круглогодичной навигации, особенно в восточном секторе Арктики с его тяжелыми ледовыми условиями.