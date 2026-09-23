За восемь месяцев клиентам банков вернули 650 млн руб. похищенных средств

Национальная система платежных карт (НСПК) зафиксировала почти трехкратный рост возврата похищенных средств граждан через свой сервис «Добрая воля». Это произошло благодаря внедрению в конце прошлого года процедуры выплаты вознаграждения банку-получателю за возврат украденных средств. На рост возвратов через НСПК также повлияло и увеличение числа банков, подключенных к этому сервису.

Однако в целом банковским клиентам удалось вернуть сравнительно немного — чуть более 6% денег, похищенных мошенниками. В 2025 году у клиентов банков мошенники похитили 29,3 млрд рублей, а за первое полугодие — 2026-го — 14,7 млрд руб.

Подробности — в материале «Триумф ''Доброй воли''».