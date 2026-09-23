За восемь месяцев клиентам банков вернули 650 млн руб. похищенных средств
Национальная система платежных карт (НСПК) зафиксировала почти трехкратный рост возврата похищенных средств граждан через свой сервис «Добрая воля». Это произошло благодаря внедрению в конце прошлого года процедуры выплаты вознаграждения банку-получателю за возврат украденных средств. На рост возвратов через НСПК также повлияло и увеличение числа банков, подключенных к этому сервису.
Однако в целом банковским клиентам удалось вернуть сравнительно немного — чуть более 6% денег, похищенных мошенниками. В 2025 году у клиентов банков мошенники похитили 29,3 млрд рублей, а за первое полугодие — 2026-го — 14,7 млрд руб.
Подробности — в материале «Триумф ''Доброй воли''».
Сервис «Добрая воля» — внесудебный механизм, в котором возврат зависит от взаимодействия и доверия банков. Для мгновенных переводов через СБП нет процедуры, аналогичной чарджбэку: деньги можно вернуть только с добровольного согласия получателя либо через суд. Поэтому выплата вознаграждения банку-получателю создает стимул участвовать в добровольном возврате, но не превращает его в автоматическую обязанность.
Подключение новых банков расширяет число участников, между которыми может работать такой механизм. Однако оно не устраняет ключевое ограничение: после зачисления перевода возврат по-прежнему зависит от согласия получателя или судебного решения, поэтому рост операций внутри сервиса не означает возможности вернуть все похищенные средства.