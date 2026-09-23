Триумф «Доброй воли»

Национальная система платежных карт (НСПК) зафиксировала почти трехкратный рост возврата похищенных средств граждан через свой сервис «Добрая воля». Это произошло благодаря внедрению в конце прошлого года процедуры выплаты вознаграждения банку-получателю за возврат украденных средств. На рост возвратов через НСПК также повлияло и увеличение числа банков, подключенных к этому сервису. В целом банковским клиентам удалось вернуть чуть более 6% денег, похищенных мошенниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские банки за восемь месяцев 2026 года вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 млн руб. похищенных средств. Об этом 23 сентября на XXIII международном банковском форуме заявил заместитель гендиректора НСПК Максим Крукелис. Это более чем в 2,7 раза превышает показатель за весь 2025 год (около 135 млн руб.).

Не в последнюю очередь такой рост возвратов связан с тем, что с ноября 2025 года в сервисе НСПК «Добрая воля» действует механизм поощрения. Согласно ему, банк, вернувший деньги пострадавшим, получает вознаграждение от банка, отправившего деньги, в размере 5% от суммы трансакции, но не более 5 тыс. руб. за операцию (см. “Ъ” от 24 июня 2025 года). Этот сервис действует в рамках платежной системы «Мир», но банки могут между собой договориться и о сотрудничестве при переводе средств с карт других платежных систем.

Сервис НСПК «Добрая воля» действует с сентября 2023 года. Он помогает возвращать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Если банк-получатель вовремя останавливает подозрительную операцию и предотвращает вывод похищенных денег, он может через платформу направить средства обратно пострадавшему.

На форуме также было объявлено, что НСПК совместно с Банком России работает над улучшением сервиса «Добрая воля». «Планируется, что доработанный функционал будет использован при усовершенствованной процедуре возврата похищенных денег, предложенной Банком России»,— пояснили “Ъ” в НСПК. В частности, он позволит идентифицировать операцию, по которой совершается возврат. Как пояснил источник “Ъ” на платежном рынке, это позволит повысить скорость исключения банками из черных списков ФинЦЕРТа (центр мониторинга и реагирования на атаки в финансовой сфере, является подразделением ЦБ) тех клиентов, которые вернули подозрительный перевод.

При этом директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил на форуме, что всего за восемь месяцев этого года гражданам было возвращено 650 млн руб.

В начале августа ЦБ сообщал, что по операциям без добровольного согласия клиентов за первое полугодие было возвращено более 936 млн руб. (см. “Ъ” от 5 августа). Как пояснили в Банке России, пострадавшие граждане могут рассчитывать на возмещение из двух источников — от граждан, на чьи счета поступили похищенные деньги, и от банков в случаях, предусмотренных законом.

«Возвраты, которые совершили граждане через банки (почти 650 млн руб.) за период с середины февраля по 10 сентября, совершены в том числе с применением сервиса “Добрая воля”»,— рассказали в ЦБ. А более 936 млн руб.— это сумма, которую «банки возместили пострадавшим гражданам в первом полугодии 2026 года».

29,3 миллиарда рублей похитили мошенники у банковских клиентов за 2025 год.

Вместе с тем эксперты обращают внимание, что, даже если сложить эти суммы возвращенных средств, получится около 1,5 млрд руб., что составляет менее 15% от похищенного. Согласно данным ЦБ, за 2025 год объем похищенных мошенниками средств составил 29,3 млрд руб., при этом банки вернули клиентам лишь 1,7 млрд руб.— 5,9% от объема украденных средств.

В первом полугодии 2026 года объем хищений превысил 14,7 млрд руб. Ситуация с возвратом средств несколько улучшилась, но не радикально — до 6,3% от похищенного.

Председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов отмечает, что рост возврата через «Добрую волю» заметный, «но масштаб проблемы он явно не меняет». По его мнению, процент вознаграждения можно было бы увеличить, чтобы повысить возвращаемость, однако без дополнительных механизмов контроля — например верификации оснований возврата со стороны НСПК или ЦБ — это же усилит искажение стимулов. Тимур Аитов отмечает, что причина роста не только в том, что появилось вознаграждение за возврат похищенных средств, но и в том, увеличилось число участников самой платформы до 80 банков.

Максим Буйлов