Верховный суд подготовил реформу института присяжных заседателей

Верховный суд (ВС) подготовил концепцию реформы суда присяжных в России, сообщил зампред ВС — председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин на круглом столе «Перспективы реформирования суда с участием присяжных заседателей в РФ», который прошел 23 сентября в Российском государственном университете правосудия (РГУП). Он напомнил, что число дел, рассмотренных судом присяжных, на протяжении многих лет остается крайне низким (в прошлом году их было всего 643), а высокий процент отмен оправдательных приговоров, вынесенных такими судами, представляет собой «особую проблему». Так, в 2022 году вышестоящие суды отменили 65% оправдательных приговоров, вынесенных судами присяжных, а в 2025 году этот показатель достиг уже 81%. Сложности возникают и с формированием самих коллегий.

Источник в ВС напомнил “Ъ”, что после того, как ровно год назад высшую инстанцию возглавил Игорь Краснов, там создана и действует под его руководством рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российской судебной системы. Ею уже подготовлен и внесен в Госдуму ряд законопроектов, направленных на повышение эффективности правосудия и снижение судебной нагрузки. Концепция реформы суда присяжных — еще один закономерный этап этой работы, пояснил собеседник.

Раскрывая коллегам суть новой инициативы, судья ВС Сергей Зеленин признался, что в ВС не видят смысла в улучшении действующей модели суда присяжных, которая в свое время была позаимствована из англосаксонской правовой системы, но так и не прижилась на чуждой ей почве.

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