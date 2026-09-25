Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 26–27 сентября
27 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых межгалактический боевик с Юрой Борисовым в главной роли «Девятая планета» и триллер с участием Жана Рено — «Флорист». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Девятая планета
- Режиссер: Николай Рыбников
- В ролях: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский, Константин Белошапка
- Жанр: фантастический боевик / Россия / 103 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Девятая планета" расползается и рассыпается прямо на глазах у зрителей. В устройстве здешнего мира зияют дыры размером с химер… а экшен в фильме, увы, не настолько напряженный, и спецэффекты, как будто тоже явившиеся из 1990-х, не настолько хороши, чтобы о них забыть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Поэтический десант».
Флорист
- Режиссер: Бабак Наджафи
- В ролях: Деннис Куэйд, Жан Рено, Скай Кац, Леонидас Гулаптис, Доминик Ла Руффа мл., Дилан Флэшнер
- Жанр: боевик, триллер / Италия, Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…здесь медленно гонятся друг за другом, медленно убивают и умирают. Почти как в жизни или в хорошем кино былых времен».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Леон ли он».
Романовы: преданность и предательство
- Режиссер: Василий Чигинский
- В ролях: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова, Дарья Похило, Маргарита Дьяченкова
- Жанр: историческая драма / Россия / 120 мин.
- Слоган: «Последняя правда о семье Романовых»
- В прокате: с 24 сентября
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «История о заключительных годах жизни последнего российского императора Николая II. О его любящей жене — императрице Александре, о сыне — цесаревиче Алексее и дочерях — великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, а также о его брате Михаиле Александровиче. Любовь и преданность близких сопровождали Николая в годы самых тяжелых испытаний, но они не смогли уберечь от предательства. Измена и трусость родственников из династии Романовых, политиков всех мастей и генералов, клявшихся в верности престолу, приводят к краху империи».
Девочки учатся бриться
- Режиссер: Ольга Панкратова
- В ролях: Катерина Кузьмина, Маша Раскина, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Константин Белошапка, Ольга Сутулова
- Жанр: драма / Россия / 110 мин.
- Слоган: «История про нежные 90-е»
- В прокате: с 24 сентября
Кинопрокатчик «Vereteno»: «Конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. Их дружба, пройдя через предательства и боль, становится опорой: они понимают, что взрослеть — не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придётся "порезаться" о реальность».
Вышка 2
- Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг
- В ролях: Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Вирджиния Гарднер, Сахаяк Бунтханакит, Коракод Енсук
- Жанр: триллер, драма / США, Великобритания, Таиланд / 98 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «После трагической гибели на вышке B67 видео Шайло разлетелись по сети, а сама она стала легендой среди экстремалов. Однако ее сестра Джакс так и не смогла смириться с утратой. Она находит список самых экстремальных мест на планете, которые Шайло мечтала покорить, и решает пройти его до конца. Следующая цель — смертельно опасный маршрут на горе Кван в Таиланде высотой 2070 метров над уровнем моря. Джакс вместе с подругой и местным гидом отправляется наверх, где ей предстоит столкнуться со своим главным страхом — повторить судьбу сестры».
Курьер
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, Родриго Санторо, Лейла Джордж, Кейт Бокс, Пета Сержант
- Жанр: боевик, комедия / Австралия, США, Великобритания / 97 мин.
- В прокате: с 17 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Милая деталь — но абсолютно ни к чему. За все время фильма у Хэнка не возникнет ни секундного искушения что-то выпить. Некогда, некогда: надо таранить лоб в лоб джипы плохих людей, проламывать телами супостатов стены, стрелять от бедра и лихорадочно искать колюще-режущие предметы, пригодные в рукопашной. И это несмотря на то что, вместе с зароком пить, Хэнк зарекся "бить людей". Убивать не зарекался».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спасти рядовую печень».
Как Иван в сказку попал
- Режиссер: Алексей Нужный
- В ролях: Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачёва, Санта Нужная, Пелагея
- Жанр: фэнтези, комедия / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 17 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…когда видишь, что облик говорящей печки просто перерисован из того же "Вовки…", то в голову приходит русское слово "слямзили". Тема отрыва от корней звучит в фильме актуально, но не так, как задумывали авторы: Иванами, если и помнящими родство, то как-то поверхностно, оказываются они сами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Станцевали от печки».
Натиск
- Режиссер: Адам Вингард
- В ролях: Адриа Архона, Алекс Перейра, Дэн Стивенс, Эрик Верхейм, Реджинальд Велджонсон, Майкл Бин
- Жанр: боевик, фантастика / США / 92 мин.
- Слоган: «Совершенное оружие вышло из-под контроля»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих всё живое на своём пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придётся вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь».
Мой Север
- Режиссер: Юлия Крылова
- В ролях: Александр Константинов, Дарья Екамасова, Филипп Ершов, Елена Радевич, Сергей Цепов, Никита Никитин
- Жанр: драма, фэнтези / Россия / 106 мин.
- Слоган: «Здесь боги играют судьбами»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Студия Гармония»: «В тысячелетней схватке между саамским богом Мяндашем и богиней смерти Ябме сейчас на кону жизнь инженера Виктора. Он становится последней фигурой, способной изменить ход истории. Чтобы спасти дочь и остановить вечную тьму, он должен нарушить законы богов и доказать, что человек может выиграть у судьбы».
Пункт назначения. Рука смерти
- Режиссер: Алекс Ван
- В ролях: Вера Ень, Чарльз Ту, Чуан Чэн-Мэй, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Боби Ли
- Жанр: ужасы / Тайвань / 112 мин.
- Слоган: «Основано на легенде о смертельном рукопожатии»
- В прокате: с 17 сентября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть».