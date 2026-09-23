Вячеслав Володин останется председателем Думы на третий срок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, скорее всего, сохранит свой пост и станет первым спикером, который возглавит нижнюю палату в третий раз. Как сообщили “Ъ” источники в «Единой России» и других фракциях, альтернативные кандидатуры на этот раз даже не обсуждались.

Для президента при принятии решения о поддержке того или иного кандидата на эту должность важно, чтобы спикер, с одной стороны, был несомненным сторонником его курса, а с другой — умел консолидировать разные политические силы. Володин отвечает обоим этим критериям.

Подробности — в материале «Спикер троицу любит».